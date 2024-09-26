Маркарова працює в чіткій координації з Офісом президента – Чалий
Зараз було б зовсім неправильно “топити” діючу пані посла Україні в США Оксану Маркарову. В будь-якому разі. Звільнити прямо зараз – це буде слабкою позицією. Своїх представників в непростих умовах треба захищати! Тим більше, що пані Маркарова працює в чіткій координації з офісом Президента України. Сподіваюся, що і там не буде поспішних рішень.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: визит в США, Маркарова, сша, чалый;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 10:19;
Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зараз було б зовсім неправильно “топити” діючу пані посла Україні в США Оксану Маркарову. В будь-якому разі. Звільнити прямо зараз…".