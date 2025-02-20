Заявления Трампа претендуют на то, чтобы шокировать европейцев – Джонсон
Фото: Борис Джонсон/Х
Коли ми, європейці, перестанемо обурюватися Дональдом Трампом і почнемо допомагати йому покласти край цій війні? Звісно, не Україна починала війну. Можна також сказати, що Америка напала на Японію в Перл-Гарборі. Звичайно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна влаштовувати вибори. З 1935 по 1945 рік у Великій Британії не було загальних виборів. Звісно, рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як у Трампа. Заяви Трампа не мають на меті бути історично достовірними, а спрямовані на те, щоб приголомшити європейців і спонукати до дій.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, выборы, джонсон, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2025 в 09:38;
Кореспондент Борис Джонсон, експрем'єр-міністр Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли ми, європейці, перестанемо обурюватися Дональдом Трампом і почнемо допомагати йому покласти край цій війні? Звісно, не Україна починала війну. Можна…".