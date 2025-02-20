Коли ми, європейці, перестанемо обурюватися Дональдом Трампом і почнемо допомагати йому покласти край цій війні? Звісно, ​​не Україна починала війну. Можна також сказати, що Америка напала на Японію в Перл-Гарборі. Звичайно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна влаштовувати вибори. З 1935 по 1945 рік у Великій Британії не було загальних виборів. Звісно, ​​рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як у Трампа. Заяви Трампа не мають на меті бути історично достовірними, а спрямовані на те, щоб приголомшити європейців і спонукати до дій.