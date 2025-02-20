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Заявления Трампа претендуют на то, чтобы шокировать европейцев — Джонсон

Мир 09:38   20.02.2025
Борис Джонсон
экс-премьер-министр Великобритании
Заявления Трампа претендуют на то, чтобы шокировать европейцев — Джонсон Фото: Борис Джонсон/X

Когда мы, европейцы, перестанем возмущаться Дональдом Трампом и начнем помогать ему закончить эту войну? Конечно, Украина не начала войну. С таким же успехом можно сказать, что Америка напала на Японию в Перл-Харборе. Конечно, страна, подвергшаяся насильственному вторжению, не должна проводить выборы. В Великобритании с 1935 по 1945 год не было всеобщих выборов. Конечно, рейтинг Зеленского не 4%. На самом деле он примерно такой же, как у Трампа. Заявления Трампа не претендуют на историческую точность, а на то, чтобы шокировать европейцев и побудить их к действиям.

Автор: Борис Джонсон, экс-премьер-министр Великобритании
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2025 в 09:38;

  • Корреспондент Борис Джонсон, экс-премьер-министр Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда мы, европейцы, перестанем возмущаться Дональдом Трампом и начнем помогать ему закончить эту войну? Конечно, Украина не начала войну. С таким…".