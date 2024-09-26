Ситуація критична – Гончаренко про Зеленського в США, Маркарову та вибори

По США – ситуація дуже погана та критична. Потрапили знову в виборчу кампанію. Цього робити не можна взагалі. Якщо не буде зустрічі з Трампом, Джонсоном або Венсом – візит в США можна буде вважати провалом. Без двопартійної підтримки США – ми програємо цю війну… Що стосується звільнення Маркарової? Це знову ж таки не питання в Маркаровій, а питання у виборах.