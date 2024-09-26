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Ситуація критична – Гончаренко про Зеленського в США, Маркарову та вибори

Політика 09:17   26.09.2024
Олексій Гончаренко
народний депутат України
Ситуація критична – Гончаренко про Зеленського в США, Маркарову та вибори

По США – ситуація дуже погана та критична. Потрапили знову в виборчу кампанію. Цього робити не можна взагалі. Якщо не буде зустрічі з Трампом, Джонсоном або Венсом – візит в США можна буде вважати провалом. Без двопартійної підтримки США – ми програємо цю війну… Що стосується звільнення Маркарової? Це знову ж таки не питання в Маркаровій, а питання у виборах.

Автор: Олексій Гончаренко, народний депутат України
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Ситуація критична – Гончаренко про Зеленського в США, Маркарову та вибори

Ви читали новину: «Ситуація критична – Гончаренко про Зеленського в США, Маркарову та вибори»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 09:17;

  • Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "По США – ситуація дуже погана та критична. Потрапили знову в виборчу кампанію. Цього робити не можна взагалі. Якщо не буде зустрічі…".