Ймовірність успішного наземного наступу РФ на Харків дуже мала – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував інформаційну операцію, яку проводять росіяни проти мешканців Харкова, а також оцінив ймовірність захоплення міста.

“Кремль проводить узгоджену повітряну та інформаційну операцію, щоб зруйнувати Харків, переконати українців бігти та внутрішньо перемістити мільйони українців напередодні можливої ​​майбутньої російської наступальної операції проти міста чи інших регіонів України”, – заявили аналітики в огляді вранці 23 квітня.

Зокрема, вони відреагували на вчорашній удар по телевежі в місті крилатою ракетою Х-59, який порушив телемовлення в регіоні. Аналітики зазначили, що росіяни воюють з телемовленням в Україні з перших днів війни та атакували телевежі не лише у Харкові, а й у столиці та інших регіонах країни.

“Рупори Кремля скористалися побоюваннями з приводу майбутньої російської наступальної операції проти Харкова, щоб провести, ймовірно, скоординовану інформаційну операцію, щоб викликати надмірну паніку серед українців. ISW оцінює, що ймовірність успішного наземного наступу Росії на Харків дуже мала, якщо Україна швидко отримає відновлену військову допомогу США”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Аналітики привели найбільш “популярні фейки”, які поширювали російські телеграм-канали останнім часом: про “евакуацію” з Харкова, втечу чиновників, вивезення документів тощо.

“Пропагандист російського державного телебачення Володимир Соловйов заявив 28 березня, що російські війська мають руйнувати Харків “поквартально”, та запропонував надати українським громадянам 48 годин на те, щоб вони залишили місто, ймовірно, перш ніж їх буде вбито внаслідок руйнування міста Росією. Російське неонаціоналістичне видання “Царьград” 16 квітня поширило твердження з кількох невказаних військових джерел про те, що російська наступальна операція із захоплення Харкова неминуча і що ситуація в Харкові стане “гіршою, ніж у Бахмуті та Авдіївці”, “Царьград” стверджував, що “немає сумнівів, що російські війська захоплять Харків, але “тактика блокади” така, як “відключення електрики, газу та води” для цивільного населення, є найбільш розумним способом для російських сил захопити місто та уникнути великомасштабних втрат. Відомий російський військовий блогер заявив, що російські удари по Харкову 22 квітня є ознакою того, що українські громадяни мають залишити Харків, “поки вони ще можуть”, – перерахували частину найбільш загрозливих заяв рупорів російської пропаганди в ISW.

При цьому самі аналітики на російські погрози відреагували реальною оцінкою ситуації: “Раніше ISW підрахував, що російська наступальна операція, спрямована на захоплення Харкова, буде надзвичайно амбітною витівкою, яка створить серйозні проблеми для російських сил, і що російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться переглянути свої цілі прогнозованих наступальних зусиль влітку 2024 року, щоб врахувати краще оснащені та вкомплектовані українські сили. Російське військове командування може спробувати зруйнувати Харків повітряними, ракетними ударами та ударами безпілотників та спровокувати великомасштабне внутрішнє переміщення українського цивільного населення, якщо російські військові вирішать, що вони не можуть успішно захопити місто за допомогою наземних операцій. Продовження своєчасної військової допомоги США та Заходу, особливо надання систем протиповітряної оборони та ракет, матиме вирішальне значення для захисту Україною міста Харкова”, – підсумували аналітики.