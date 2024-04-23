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«Передумов немає» – Коваленко оцінив сили РФ для «наступу на Харків»

Суспільство 11:59   23.04.2024
Вікторія Яковенко
«Передумов немає» – Коваленко оцінив сили РФ для «наступу на Харків»

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко проаналізував, якими б силами РФ могла б наступати на Харків.

«ГВ «Північ» – це об’єднана група військ прикриття кордону, якими раніше були ГВ «Бєлгород», «Брянськ», «Курськ». Російське командування для оптимізації управління військами прикриття кордону, після чергового успішного рейду РДК і ЛСР, вирішило централізувати управління трьох окремих ГВ в одну. Тобто це не нова ГВ, а три об’єднані в одну», – зазначив Коваленко.

За його словами, наразі потенціал цього угруповання: понад 49,5 тисяч особового складу та близько 400 танків. Коваленко не заперечує, що з часом це угруповання може збільшитися, однак наразі воно «недієздатне для окупації Харкова».

«Так само є напрямок через Куп’янськ і там і справді бачиться ситуація дещо під іншим ракурсом. Насамперед через скупчення ГВ «Захід», у складі якої: особовий склад – близько 72 тисяч тіл, танки – понад 1000», – пише Коваленко.

Однак є нюанс, зазначив експерт, адже весь цей ресурс зараз концентрується не тільки на Куп’янськ, а і на увесь Лимано-Куп’янський напрямок.

«Крім того, маючи весь вищевикладений потенціал, за рік інтенсивних наступальних та штурмових дій, ця ГВ так і не змогла розкрити уреп-район невеликого села Синьківка. Зрозуміло, найближчим часом РОВ каталізує наступ на цьому напрямку, але про вихід на Харків через Куп’янськ і зараз не йдеться, передумов немає від слова – зовсім, хоча через відсутність єдиного ударного ядра», – заявив Коваленко.

Він також описав ще одне російське угруповання «Центр». Однак наразі воно сконцентроване лише на Лиманському напрямку.

«А тому концентрація цієї ГВ так і залишиться в ареалі її проживання без особливої перспективи посилення іншого напрямку та створення єдиного кулака для прориву на Харків», – заявив Коваленко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 11:59;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко проаналізував, якими б силами РФ могла б наступати на Харків.".