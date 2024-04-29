Главные новости Харькова 29 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
7:29
24 атаки провели войска РФ за сутки на Купянско-Лиманском направлении
Шесть атак врага отбили на Купянском направлении — в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Еще 18 атак оккупанты провели на Лиманском направлении — в районах населенных пунктов Копанки и Новосергеевка Харьковской области, Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области, а также Терны Донецкой области.
Авиаудару на Харьковщине подверглась Великая Писаревка. Также ряд населенных пунктов региона был под артиллерийским огнем.
7:15
В течение ночи воздушная тревога на Харьковщине объявлялась один раз
Она длилась с 1:15 по 2:45. Командование Воздушных сил ВСУ сообщало о ракетной опасности.
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- Категории: Общество, Происшествия; Теги: атаки, генштаб, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 07:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".