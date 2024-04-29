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Главные новости Харькова 29 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба

Общество 07:29   29.04.2024
Елена Нагорная
Главные новости Харькова 29 апреля: как прошла ночь, сводка Генштаба Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

7:29

24 атаки провели войска РФ за сутки на Купянско-Лиманском направлении

Шесть атак врага отбили на Купянском направлении — в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Еще 18 атак оккупанты провели на Лиманском направлении — в районах населенных пунктов Копанки и Новосергеевка Харьковской области, Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области, а также Терны Донецкой области.

Авиаудару на Харьковщине подверглась Великая Писаревка. Также ряд населенных пунктов региона был под артиллерийским огнем.

7:15

В течение ночи воздушная тревога на Харьковщине объявлялась один раз

Она длилась с 1:15 по 2:45. Командование Воздушных сил ВСУ сообщало о ракетной опасности.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 07:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".