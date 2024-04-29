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Пьяный харьковчанин порезал голову бездомной собаке: что с животным

Происшествия 15:23   29.04.2024
Виктория Яковенко
Пьяный харьковчанин порезал голову бездомной собаке: что с животным Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили 46-летнего мужчину, который бросился с ножом на бездомную собаку в Харькове.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, днем 26 апреля возле аптеки по улице Китаенко мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение в голову бездомной собаке.

«Животное начало истекать кровью и скулить, а харьковчанин покинул место преступления. Неравнодушные прохожие увидели собаку и отвезли ее в больницу, она выжила», — рассказали в прокуратуре.

Правоохранители установили мужчину и сообщили ему о подозрении в жестоком обращении с беспризорной собакой, совершенном умышленно, по хулиганским мотивам, с особой жестокостью, что привело к телесным повреждениям и увечьям животного (ч. 3 ст. 299 УКУ).

Фигурант объяснил свои действия тем, что бездомный пес мешал, потому что лаял на его собаку, добавили правоохранители.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 15:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 46-летнего мужчину, который бросился с ножом на бездомную собаку в Харькове.".