Пьяный харьковчанин порезал голову бездомной собаке: что с животным
Правоохранители разоблачили 46-летнего мужчину, который бросился с ножом на бездомную собаку в Харькове.
Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, днем 26 апреля возле аптеки по улице Китаенко мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение в голову бездомной собаке.
«Животное начало истекать кровью и скулить, а харьковчанин покинул место преступления. Неравнодушные прохожие увидели собаку и отвезли ее в больницу, она выжила», — рассказали в прокуратуре.
Правоохранители установили мужчину и сообщили ему о подозрении в жестоком обращении с беспризорной собакой, совершенном умышленно, по хулиганским мотивам, с особой жестокостью, что привело к телесным повреждениям и увечьям животного (ч. 3 ст. 299 УКУ).
Фигурант объяснил свои действия тем, что бездомный пес мешал, потому что лаял на его собаку, добавили правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 15:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили 46-летнего мужчину, который бросился с ножом на бездомную собаку в Харькове.".