Live
  • Пн 29.04.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.44

Ссора во время застолья: в Харькове женщина бросилась с ножом на сожителя

Общество 12:43   29.04.2024
Виктория Яковенко
Ссора во время застолья: в Харькове женщина бросилась с ножом на сожителя Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители задержали 37-летнюю харьковчанку, которая ножом ударила мужчину.

Инцидент произошел в Индустриальном районе 27 апреля. Как выяснили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, во время застолья между парой возник конфликт, в результате которого женщина схватила нож и нанесла телесные повреждения своему сожителю.

Около 21:30 в полицию обратился врач «скорой» и сообщил о госпитализации 38-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением. Медиков вызвала сама нападающая, которая также уехала с пострадавшим в больницу.

Полицейские прибыли в медучреждение и задержали фигурантку. Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Женщине грозит до 8 лет тюрьмы.

Читайте также: 12 лет дали харьковчанке, организовавшей заказное убийство сожителя

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Минэнерго: в понедельник свет в Харькове и области должны отключать по графику
Минэнерго: в понедельник свет в Харькове и области должны отключать по графику
29.04.2024, 11:36
Переименования на Харьковщине: как хотят назвать Дергачи и три села
Переименования на Харьковщине: как хотят назвать Дергачи и три села
27.04.2024, 22:12
Главные новости 29.04: есть ли угроза наступления на Харьков, вопросы сессии
Главные новости 29.04: есть ли угроза наступления на Харьков, вопросы сессии
29.04.2024, 12:22
Уникальной магнолией могут полюбоваться харьковчане (фото)
Уникальной магнолией могут полюбоваться харьковчане (фото)
29.04.2024, 11:44
Сегодня 29 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 29 апреля: какой праздник и день в истории
29.04.2024, 06:00
В Харькове и области восстановили цифровое вещание Т2 – ХОВА
В Харькове и области восстановили цифровое вещание Т2 – ХОВА
29.04.2024, 13:10

Новости по теме:


Вы читали новость: «Ссора во время застолья: в Харькове женщина бросилась с ножом на сожителя»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 12:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 37-летнюю харьковчанку, которая ножом ударила мужчину.".