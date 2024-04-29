Ссора во время застолья: в Харькове женщина бросилась с ножом на сожителя
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители задержали 37-летнюю харьковчанку, которая ножом ударила мужчину.
Инцидент произошел в Индустриальном районе 27 апреля. Как выяснили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, во время застолья между парой возник конфликт, в результате которого женщина схватила нож и нанесла телесные повреждения своему сожителю.
Около 21:30 в полицию обратился врач «скорой» и сообщил о госпитализации 38-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением. Медиков вызвала сама нападающая, которая также уехала с пострадавшим в больницу.
Полицейские прибыли в медучреждение и задержали фигурантку. Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Женщине грозит до 8 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 12:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 37-летнюю харьковчанку, которая ножом ударила мужчину.".