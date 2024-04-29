Ссора во время застолья: в Харькове женщина бросилась с ножом на сожителя

Правоохранители задержали 37-летнюю харьковчанку, которая ножом ударила мужчину.

Инцидент произошел в Индустриальном районе 27 апреля. Как выяснили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, во время застолья между парой возник конфликт, в результате которого женщина схватила нож и нанесла телесные повреждения своему сожителю.

Около 21:30 в полицию обратился врач «скорой» и сообщил о госпитализации 38-летнего мужчины с проникающим ножевым ранением. Медиков вызвала сама нападающая, которая также уехала с пострадавшим в больницу.

Полицейские прибыли в медучреждение и задержали фигурантку. Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Женщине грозит до 8 лет тюрьмы.