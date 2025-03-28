Выгнал женщину из квартиры и остался наедине с ребенком: ситуация в Харькове
В Харькове мужчина выгнал из квартиры 41-летнюю женщину и угрожал ей физической расправой, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Женщина рассказала, что сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обижал ее, угрожал физической расправой и выгнал из квартиры, оставшись наедине с годовалым ребенком.
Как выяснили правоохранители, женщина с ребенком приехали из Николаевской области к этому мужчине, проживающему в съемной квартире в Харькове. После общения с полицейскими 32-летний фигурант отдал заявительнице ребенка.
«Родственников или знакомых у пострадавшей, к которым она могла бы обратиться за помощью, у нее не было. Потерпевшей предложили обратиться в Центр оказания помощи пострадавшим от насилия, куда ее увезли сотрудники полиции на служебном автомобиле», — рассказали в полиции.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дитина, новости Харькова, полиция, сожитель;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2025 в 15:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове мужчина выгнал из квартиры 41-летнюю женщину и угрожал ей физической расправой, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".