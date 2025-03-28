Выгнал женщину из квартиры и остался наедине с ребенком: ситуация в Харькове

В Харькове мужчина выгнал из квартиры 41-летнюю женщину и угрожал ей физической расправой, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Женщина рассказала, что сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обижал ее, угрожал физической расправой и выгнал из квартиры, оставшись наедине с годовалым ребенком.

Как выяснили правоохранители, женщина с ребенком приехали из Николаевской области к этому мужчине, проживающему в съемной квартире в Харькове. После общения с полицейскими 32-летний фигурант отдал заявительнице ребенка.

«Родственников или знакомых у пострадавшей, к которым она могла бы обратиться за помощью, у нее не было. Потерпевшей предложили обратиться в Центр оказания помощи пострадавшим от насилия, куда ее увезли сотрудники полиции на служебном автомобиле», — рассказали в полиции.