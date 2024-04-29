Сварка під час застілля: у Харкові жінка кинулась з ножем на співмешканця
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці затримали 37-річну харків’янку, яка ножем вдарила чоловіка.
Інцидент стався в Індустріальному районі 27 квітня. Як з’ясували в ГУ Нацполіції в Харківській області, під час застілля між парою виник конфлікт, в результаті якого жінка схопила ніж та нанесла тілесні ушкодження своєму співмешканцю.
Близько 21:30 до поліції звернувся лікар «швидкої» та повідомив про госпіталізацію 38-річного чоловіка із проникаючим ножовим пораненням. Медиків викликала сама нападниця, яка також поїхала із потерпілим до лікарні.
Поліцейські прибули до медзакладу та затримали фігурантку. Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Жінці загрожує до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 12:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали 37-річну харків’янку, яка ножем вдарила чоловіка.".