Сварка під час застілля: у Харкові жінка кинулась з ножем на співмешканця

Правоохоронці затримали 37-річну харків’янку, яка ножем вдарила чоловіка.

Інцидент стався в Індустріальному районі 27 квітня. Як з’ясували в ГУ Нацполіції в Харківській області, під час застілля між парою виник конфлікт, в результаті якого жінка схопила ніж та нанесла тілесні ушкодження своєму співмешканцю.

Близько 21:30 до поліції звернувся лікар «швидкої» та повідомив про госпіталізацію 38-річного чоловіка із проникаючим ножовим пораненням. Медиків викликала сама нападниця, яка також поїхала із потерпілим до лікарні.

Поліцейські прибули до медзакладу та затримали фігурантку. Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Жінці загрожує до 8 років тюрми.