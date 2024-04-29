П’яний харків’янин порізав голову безпритульному собаці: що з твариною

Правоохоронці викрили 46-річного чоловіка, який кинувся з ножем на безпритульного собаку в Харкові.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, вдень 26 квітня біля аптеки по вулиці Китаєнка чоловік, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, завдав ножового поранення в голову безпритульному собаці.

«Тварина почала стікати кров’ю та скулити, а харківʼянин залишив місце злочину. Небайдужі перехожі побачили собаку та відвезли його до лікарні, він вижив», – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці встановили чоловіка та повідомили йому про підозру в жорстокому поводженні з безпритульним собакою, вчиненому умисно, з хуліганських мотивів, з особливою жорстокістю, що призвело до тілесних ушкоджень та каліцтва тварини (ч. 3 ст. 299 ККУ).

Фігурант пояснив свої дії тим, що безпритульний пес заважав, бо постійно гавкав на його собаку, додали правоохоронці.