П’яний харків’янин порізав голову безпритульному собаці: що з твариною
Правоохоронці викрили 46-річного чоловіка, який кинувся з ножем на безпритульного собаку в Харкові.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, вдень 26 квітня біля аптеки по вулиці Китаєнка чоловік, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння, завдав ножового поранення в голову безпритульному собаці.
«Тварина почала стікати кров’ю та скулити, а харківʼянин залишив місце злочину. Небайдужі перехожі побачили собаку та відвезли його до лікарні, він вижив», – розповіли в прокуратурі.
Правоохоронці встановили чоловіка та повідомили йому про підозру в жорстокому поводженні з безпритульним собакою, вчиненому умисно, з хуліганських мотивів, з особливою жорстокістю, що призвело до тілесних ушкоджень та каліцтва тварини (ч. 3 ст. 299 ККУ).
Фігурант пояснив свої дії тим, що безпритульний пес заважав, бо постійно гавкав на його собаку, додали правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 15:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили 46-річного чоловіка, який кинувся з ножем на безпритульного собаку в Харкові. ".