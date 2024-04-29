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Прокуратура показала последствия удара по Харькову (видео)

Происшествия 21:08   29.04.2024
Оксана Горун
Прокуратура показала последствия удара по Харькову (видео) Скриншот

По Харькову россияне ударили двумя  УМПБ Д30-СН, сообщил и.о. начальника управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

«Около восемнадцати часов российские военные, нарушая законы и обычаи ведения войны, нанесли два удара по центральной части города Харькова. В результате обстрела поврежден жилой дом, а также ранения получил 42-летний мужчина. По предварительным данным, удар нанесен двумя бомбами УМПБ Д-30 СН», — сказал Борисенко.

На месте «прилета» работают прокуроры и следователи полиции, документируя военное преступление россиян.

Напомним, около 18:13 в Харькове прозвучали минимум два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Харьков атакуют КАБами. Следом Олег Синегубов сообщил, что «прилет» в Харькове  — в Киевском районе. Терехов сообщил, что «прилет» повредил многоэтажку, а начальник ХОВА — что, кроме Харькова, не менее пяти бомб сбросили на Харьковский район. Известно об одном пострадавшем в Харькове — это мужчина 42 лет, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Команда «Спасение животных Харьков» сообщила, что ранен их сотрудник, а «прилет» был неподалеку от приюта для животных. По данным мэра, окна вылетели в шести многоэтажных домах.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 21:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову россияне ударили двумя  УМПБ Д30-СН, сообщил и.о. начальника управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко".