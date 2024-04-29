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В Харькове КАБ повредила многоэтажку, 5 бомб взорвалось в районе: что известно

Происшествия 18:40   29.04.2024
Оксана Горун
В Харькове КАБ повредила многоэтажку, 5 бомб взорвалось в районе: что известно

Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» в зоне жилой застройки в Харькове. Начальник ХОВА Олег Синегубов — о том, что, кроме Харькова, не менее пяти КАБов ударили по населенным пунктам Харьковского района.

«Прилет в зону жилой стройки города. Известно о частичном повреждении одной многоэтажки. На данный момент есть сведения об одной раненой женщине», — проинформировал мэр Харькова.

Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: кроме Харькова, армия РФ нанесла удары по меньшей мере пятью КАБами по населенным пунктам Харьковского района.

«На эту минуту – без пострадавших», — отметил начальник ХОВА.

Напомним, около 18:13 в Харькове прозвучали минимум два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Харьков атакуют КАБами. Следом Олег Синегубов сообщил, что «прилет» в Харькове  — в Киевском районе. Есть раненая.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 18:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» в зоне жилой застройки в Харькове. Начальник ХОВА Олег Синегубов — о том, что, кроме Харькова, не менее пяти КАБов ударили по населенным пунктам Харьковского района".