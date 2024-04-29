В Харькове КАБ повредила многоэтажку, 5 бомб взорвалось в районе: что известно

Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» в зоне жилой застройки в Харькове. Начальник ХОВА Олег Синегубов — о том, что, кроме Харькова, не менее пяти КАБов ударили по населенным пунктам Харьковского района.

«Прилет в зону жилой стройки города. Известно о частичном повреждении одной многоэтажки. На данный момент есть сведения об одной раненой женщине», — проинформировал мэр Харькова.

Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: кроме Харькова, армия РФ нанесла удары по меньшей мере пятью КАБами по населенным пунктам Харьковского района.

«На эту минуту – без пострадавших», — отметил начальник ХОВА.

Напомним, около 18:13 в Харькове прозвучали минимум два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Харьков атакуют КАБами. Следом Олег Синегубов сообщил, что «прилет» в Харькове — в Киевском районе. Есть раненая.