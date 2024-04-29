Синегубов об ударе по Харькову: есть раненая, повторные пуски
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил первые подробности о «прилете» в Харькове.
«Оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Предварительно – КАБ. Ранения получила одна женщина, медики оказывают всю необходимую помощь. Подробности устанавливаются. До отбоя тревоги находитесь в укрытиях. Повторные пуски!» — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, около 18:13 в Харькове прозвучали минимум два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Харьков атакуют КАБами.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, КАБ, новости Харькова, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 18:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил первые подробности о «прилете» в Харькове".