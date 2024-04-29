В Харькове — серия взрывов. Атакуют КАБами — Терехов
Около 18:13 в Харькове прозвучали, как минимум, два взрыва. Мэр города и начальник ХОВА подтвердили вражескую атаку.
«В Харькове — серия взрывов. По городу бьют КАБами. Будьте осторожны», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что под атакой и Харьков, и Харьковский район.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова, синегубов, терехов;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 18:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 18:13 в Харькове прозвучали, как минимум, два взрыва. Мэр города и начальник ХОВА подтвердили вражескую атаку".