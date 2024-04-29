В Харькове — серия взрывов. Атакуют КАБами — Терехов

Около 18:13 в Харькове прозвучали, как минимум, два взрыва. Мэр города и начальник ХОВА подтвердили вражескую атаку.

«В Харькове — серия взрывов. По городу бьют КАБами. Будьте осторожны», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что под атакой и Харьков, и Харьковский район.