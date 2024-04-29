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У Харкові – серія вибухів. Атакують КАБами – Терехов

Події 18:17   29.04.2024
Оксана Горун
У Харкові – серія вибухів. Атакують КАБами – Терехов

Близько 18:13 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Мер міста та начальник ХОВА підтвердили ворожу атаку.

“У Харкові серія вибухів. По місту бʼють КАБами. Будьте обережні”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що під атакою й Харків, і Харківський район.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 18:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 18:13 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Мер міста та начальник ХОВА підтвердили ворожу атаку".