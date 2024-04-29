У Харкові – серія вибухів. Атакують КАБами – Терехов

Близько 18:13 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Мер міста та начальник ХОВА підтвердили ворожу атаку.

“У Харкові серія вибухів. По місту бʼють КАБами. Будьте обережні”, – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що під атакою й Харків, і Харківський район.