Синєгубов про удар по Харкову: є поранена, повторні пуски
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив перші подробиці щодо “прильоту” в Харкові.
“Окупанти завдали удари по Київському району Харкова. Попередньо – КАБ. Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу. Деталі встановлюються. До відбою тривоги перебувайте в укриттях. Повторні пуски!” – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, близько 18:13 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Харків атакують КАБами.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, КАБ, новини Харкова, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов про удар по Харкову: є поранена, повторні пуски»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 18:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив перші подробиці щодо “прильоту” в Харкові".