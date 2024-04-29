Синєгубов про удар по Харкову: є поранена, повторні пуски

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив перші подробиці щодо “прильоту” в Харкові.

“Окупанти завдали удари по Київському району Харкова. Попередньо – КАБ. Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу. Деталі встановлюються. До відбою тривоги перебувайте в укриттях. Повторні пуски!” – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, близько 18:13 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Харків атакують КАБами.