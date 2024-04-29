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Синєгубов про удар по Харкову: є поранена, повторні пуски

Події 18:31   29.04.2024
Оксана Горун
Синєгубов про удар по Харкову: є поранена, повторні пуски

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив перші подробиці щодо “прильоту” в Харкові.

Окупанти завдали удари по Київському району Харкова. Попередньо – КАБ. Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу. Деталі встановлюються. До відбою тривоги перебувайте в укриттях. Повторні пуски!” – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, близько 18:13 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Харків атакують КАБами.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 18:31;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив перші подробиці щодо “прильоту” в Харкові".