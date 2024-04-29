У Харкові КАБ пошкодила багатоповерхівку, 5 бомб вибухнули в районі: що відомо
Мер Ігор Терехов повідомив про “приліт” у зоні житлової забудови у Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов – про те, що, окрім Харкова, не менш як п’ять КАБів вдарили по населених пунктах Харківського району.
“Приліт у зону житлової забудови міста. Відомо про часткове пошкодження однієї багатоповерхівки. На цей час є відомості про одну поранену жінку”, – поінформував мер Харкова.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: окрім Харкова, армія РФ завдала ударів не менше ніж п’ятьма КАБами по населених пунктах Харківського району.
“На цю хвилину – без постраждалих”, – зазначив начальник ХОВА.
Нагадаємо, близько 18:13 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Харків атакують КАБами. Услід Олег Синегубов повідомив, що “приліт” у Харкові – в Київському районі. Є поранена.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, КАБ, новини Харкова, раненая, сінєгубов, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 18:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов повідомив про “приліт” у зоні житлової забудови у Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов – про те, що, окрім Харкова, не менш як п’ять КАБів вдарили по населених пунктах Харківського району".