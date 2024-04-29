Прокуратура показала наслідки удару по Харкову (відео)

По Харкову росіяни вдарили двома УМПБ Д30-СН, повідомив в.о. начальника управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

“Близько вісімнадцятої години російські військові, порушуючи закони та звичаї ведення війни, завдали двох ударів по центральній частині міста Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок, а також поранення отримав 42-річний чоловік. За попередніми даними, удар завданий двома бомбами УМПБ Д-30 СН”, – сказав Борисенко.

На місці “прильоту” працюють прокурори та слідчі поліції, документуючи воєнний злочин росіян.

Нагадаємо, близько 18:13 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Харків атакують КАБами. Услід Олег Синєгубов повідомив, що “приліт” у Харкові — в Київському районі. Терехов повідомив, що “приліт” пошкодив багатоповерхівку, а начальник ХОВА – що, окрім Харкова, щонайменше п’ять бомб скинули на Харківський район. Відомо про одного постраждалого у Харкові – це чоловік 42 років, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Команда “Порятунок тварин Харків” повідомила, що поранено їхнього співробітника, а “приліт” був неподалік притулку для тварин. За даними мера, вікна вилетіли у шести багатоповерхових будинках.