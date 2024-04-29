Прокуратура показала наслідки удару по Харкову (відео)
По Харкову росіяни вдарили двома УМПБ Д30-СН, повідомив в.о. начальника управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.
“Близько вісімнадцятої години російські військові, порушуючи закони та звичаї ведення війни, завдали двох ударів по центральній частині міста Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок, а також поранення отримав 42-річний чоловік. За попередніми даними, удар завданий двома бомбами УМПБ Д-30 СН”, – сказав Борисенко.
На місці “прильоту” працюють прокурори та слідчі поліції, документуючи воєнний злочин росіян.
Нагадаємо, близько 18:13 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Харків атакують КАБами. Услід Олег Синєгубов повідомив, що “приліт” у Харкові — в Київському районі. Терехов повідомив, що “приліт” пошкодив багатоповерхівку, а начальник ХОВА – що, окрім Харкова, щонайменше п’ять бомб скинули на Харківський район. Відомо про одного постраждалого у Харкові – це чоловік 42 років, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Команда “Порятунок тварин Харків” повідомила, що поранено їхнього співробітника, а “приліт” був неподалік притулку для тварин. За даними мера, вікна вилетіли у шести багатоповерхових будинках.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: КАБ, новини Харкова, последствия, прилет, прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Прокуратура показала наслідки удару по Харкову (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 21:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харкову росіяни вдарили двома УМПБ Д30-СН, повідомив в.о. начальника управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко".