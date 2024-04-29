У Харкові КАБ пошкодила притулок для тварин (відео)

Одна з КАБ, якими сьогодні вдарили по Харкову, прилетіла біля будівлі, де утримують собак, котрих евакуювали із зони бойових дій.

“Сьогодні о 18:14 один із російських КАБів по Харкову влучив поряд із нашим притулком із собаками із зони бойових дій. Госпіталізований один співробітник. Тварини цілі, знаходяться у сильному стресі. У всіх приміщеннях вибито вікна”, – повідомила команда проєкту “Порятунок тварин Харків”.

Нагадаємо, близько 18:13 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Харків атакують КАБами. Услід Олег Синєгубов повідомив, що “приліт” у Харкові — в Київському районі. Терехов повідомив, що “приліт” пошкодив багатоповерхівку, а начальник ХОВА – що, окрім Харкова, щонайменше п’ять бомб скинули на Харківський район. Відомо про одного постраждалого у Харкові – це чоловік 42 років, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.