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У Харкові КАБ пошкодила притулок для тварин (відео)

Події 20:29   29.04.2024
Оксана Горун
У Харкові КАБ пошкодила притулок для тварин (відео)

Одна з КАБ, якими сьогодні вдарили по Харкову, прилетіла біля будівлі, де утримують собак, котрих евакуювали із зони бойових дій.

“Сьогодні о 18:14 один із російських КАБів по Харкову влучив поряд із нашим притулком із собаками із зони бойових дій. Госпіталізований один співробітник. Тварини цілі, знаходяться у сильному стресі. У всіх приміщеннях вибито вікна”, – повідомила команда проєкту “Порятунок тварин Харків”.

Нагадаємо, близько 18:13 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Мер міста Ігор Терехов  підтвердив, що Харків атакують КАБами. Услід Олег Синєгубов  повідомив, що “приліт” у Харкові — в Київському районі. Терехов повідомив, що “приліт” пошкодив багатоповерхівку, а начальник ХОВА – що, окрім Харкова, щонайменше п’ять бомб скинули на Харківський район. Відомо про одного постраждалого у Харкові – це чоловік 42 років, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 20:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна з КАБ, якими сьогодні вдарили по Харкову, прилетіла біля будівлі, де утримують собак, котрих евакуювали із зони бойових дій".