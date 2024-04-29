Нові дані про обстріл Харкова: поранений чоловік
Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив попередні дані щодо наслідків вечірнього обстрілу Харкова: постраждалий – чоловік.
“За уточненими даними, внаслідок ворожого обстрілу травмовано 42-річного чоловіка. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями до медичного закладу. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Раніше він та мер Ігор Терехов інформували про поранену жінку.
Нагадаємо, близько 18:13 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Харків атакують КАБами. Услід Олег Синєгубов повідомив, що “приліт” у Харкові — в Київському районі. Терехов повідомив, що “приліт” пошкодив багатоповерхівку, а начальник ХОВА – що, окрім Харкова, щонайменше п’ять бомб скинули на Харківський район.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 19:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив попередні дані щодо наслідків вечірнього обстрілу Харкова: постраждалий – чоловік".