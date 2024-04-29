Нові дані про обстріл Харкова: поранений чоловік

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив попередні дані щодо наслідків вечірнього обстрілу Харкова: постраждалий – чоловік.

“За уточненими даними, внаслідок ворожого обстрілу травмовано 42-річного чоловіка. Його госпіталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями до медичного закладу. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше він та мер Ігор Терехов інформували про поранену жінку.

Нагадаємо, близько 18:13 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Харків атакують КАБами. Услід Олег Синєгубов повідомив, що “приліт” у Харкові — в Київському районі. Терехов повідомив, що “приліт” пошкодив багатоповерхівку, а начальник ХОВА – що, окрім Харкова, щонайменше п’ять бомб скинули на Харківський район.