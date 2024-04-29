Новые данные об обстреле Харькова: ранен мужчина
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил предварительные данные о последствиях вечернего обстрела Харькова: пострадавший — мужчина.
«По уточненным данным, в результате вражеского обстрела травмирован 42-летний мужчина. Его госпитализировали с взрывной травмой и осколочными ранениями в медицинское учреждение. Медики оценивают его состояние как средней тяжести», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Ранее он и мэр Игорь Терехов информировали о раненой женщине.
Напомним, около 18:13 в Харькове прозвучали минимум два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Харьков атакуют КАБами. Следом Олег Синегубов сообщил, что «прилет» в Харькове — в Киевском районе. Терехов сообщил, что «прилет» повредил многоэтажку, а начальник ХОВА — что, кроме Харькова, не менее пяти бомб сбросили на Харьковский район.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, новости Харькова, обстрел, поранений, раненый, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 19:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил предварительные данные о последствиях вечернего обстрела Харькова: пострадавший — мужчина".