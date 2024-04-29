В Харькове КАБ повредила приют для животных (видео)
Одна из КАБ, которые сегодня ударили по Харькову, прилетела возле здания, где содержат собак, эвакуированных из зоны боевых действий.
«Сегодня в 18:14 один из российских КАБов по Харькову попал рядом с нашим приютом с собаками из зоны боевых действий. Госпитализирован один сотрудник. Животные целые, находятся в сильном стрессе. Во всех помещениях выбиты окна», — проинформировала команда проекта «Спасение животных Харьков».
Напомним, около 18:13 в Харькове прозвучали минимум два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Харьков атакуют КАБами. Следом Олег Синегубов сообщил, что «прилет» в Харькове — в Киевском районе. Терехов сообщил, что «прилет» повредил многоэтажку, а начальник ХОВА — что, кроме Харькова, не менее пяти бомб сбросили на Харьковский район. Известно об одном пострадавшем в Харькове — это мужчина 42 лет, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, новости Харькова, прилет, Спасение животных Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 20:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Одна из КАБ, которые сегодня ударили по Харькову, прилетела возле здания, где содержат собак, эвакуированных из зоны боевых действий".