В Харькове КАБ повредила приют для животных (видео)

Одна из КАБ, которые сегодня ударили по Харькову, прилетела возле здания, где содержат собак, эвакуированных из зоны боевых действий.

«Сегодня в 18:14 один из российских КАБов по Харькову попал рядом с нашим приютом с собаками из зоны боевых действий. Госпитализирован один сотрудник. Животные целые, находятся в сильном стрессе. Во всех помещениях выбиты окна», — проинформировала команда проекта «Спасение животных Харьков».

Напомним, около 18:13 в Харькове прозвучали минимум два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Харьков атакуют КАБами. Следом Олег Синегубов сообщил, что «прилет» в Харькове — в Киевском районе. Терехов сообщил, что «прилет» повредил многоэтажку, а начальник ХОВА — что, кроме Харькова, не менее пяти бомб сбросили на Харьковский район. Известно об одном пострадавшем в Харькове — это мужчина 42 лет, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.