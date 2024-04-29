У Харкові – два влучання КАБів поблизу житлових будинків: Терехов про наслідки

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удар російських КАБів вибив вікна у шести житлових будинках.

“Було два влучання біля житлових будинків міста Харкова, це КАБи були. Що стосується руйнацій, то вибито вікна в шести житлових будинках. Зараз обслідуємо ще комунікації в цих будинках. Це не стосується приватного сектора, це стосується тільки житлових багатоповерхових будинків“, – поінформував мер Харкова.

Відео: пресслужба Харківської міськради

Терехов повідомив, що в будинках, що знаходяться біля місця “прильоту”, обстежують комунікації – водопровід та газопровід. Витоку газу не було. Надалі будинки відновлюватимуть.

“Вікна будемо вставляти, але сьогодні працюємо над тим, щоб закрити контури, закрити ДСП, потім будемо вставляти вікна“, – зазначив міський голова.

Нагадаємо, близько 18:13 у Харкові пролунали щонайменше два вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив, що Харків атакують КАБами. Услід Олег Синєгубов повідомив, що “приліт” у Харкові — в Київському районі. Терехов повідомив, що “приліт” пошкодив багатоповерхівку, а начальник ХОВА – що, окрім Харкова, щонайменше п’ять бомб скинули на Харківський район. Відомо про одного постраждалого у Харкові – це чоловік 42 років, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Команда “Порятунок тварин Харків” повідомила, що поранено їхнього співробітника, а “приліт” був неподалік притулку для тварин.