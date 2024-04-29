В Харькове — два попадания КАБов у жилых домов: Терехов о последствиях (видео)
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар российских КАБов выбил окна в шести жилых домах.
«Было два попадания возле жилых домов города Харькова, это КАБы были. Что касается разрушений, то выбиты окна в шести жилых домах. Сейчас обследуем еще коммуникации в этих домах. Это не касается частного сектора, это касается только жилых высотных домов», — проинформировал мэр Харькова.
Видео: пресс-служба Харьковского горсовета
Терехов сообщил, что в домах, находящихся у места «прилета», обследуют коммуникации — водопровод и газопровод. Утечки газа не было. В дальнейшем дома будут восстанавливать.
«Окна будем вставлять, но сейчас работаем над тем, чтоб закрыть контуры, закрыть ДСП, позже будем вставлять окна», — отметил городской голова.
Напомним, около 18:13 в Харькове прозвучали минимум два взрыва. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что Харьков атакуют КАБами. Следом Олег Синегубов сообщил, что «прилет» в Харькове — в Киевском районе. Терехов сообщил, что «прилет» повредил многоэтажку, а начальник ХОВА — что, кроме Харькова, не менее пяти бомб сбросили на Харьковский район. Известно об одном пострадавшем в Харькове — это мужчина 42 лет, его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Команда «Спасение животных Харьков» сообщила, что ранен их сотрудник, а «прилет» был неподалеку от приюта для животных.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, новости Харькова, последствия, прилет, терехов;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 20:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар российских КАБов выбил окна в шести жилых домах".