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«То, что накопили, бросают в штурмы» — Синегубов о ситуации на Купянщине

Общество 11:19   29.04.2024
Виктория Яковенко
«То, что накопили, бросают в штурмы» — Синегубов о ситуации на Купянщине

Глава ХОВА Олег Синегубов прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что сейчас отслеживается сосредоточение усилий врага на Купянском направлении.

«Мы об этом говорим примерно месяц-два, когда враг немного изменил тактику по Купянскому направлению, прекратил активные штурмовые действия, поскольку наши ВСУ нанесли им массированное поражение, враг должен был провести ротацию, восстановление, замены подразделений. Поэтому определенное накопление по тому направлению было, сейчас они то, что накопили, бросают в штурмы по этим направлениям», — отметил Синегубов в эфире нацмарафона.

При этом он заявил, что на севере региона «ничего непривычного не наблюдается».

«Действительно есть плановое накопление войск, оно такое же, как и произошло в течение 10 месяцев, далее после этого они его будут оставлять либо там, либо перемещать на другие направления. При этом, мы должны быть готовы к любому сценарию, однако говорить именно сейчас о том, что враг может открыть новые линии фронта, особенно по северу нашей территории еще рано», — добавил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 11:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что сейчас отслеживается сосредоточение усилий врага на Купянском направлении.".