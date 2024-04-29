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«Те, що накопичили, кидають у штурми» – Синєгубов про ситуацію на Куп’янщині

Суспільство 11:19   29.04.2024
Вікторія Яковенко
«Те, що накопичили, кидають у штурми» – Синєгубов про ситуацію на Куп’янщині

Голова ХОВА Олег Синєгубов прокоментував заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, що зараз відстежуються зосередження зусиль ворога на Куп’янському напрямку.

«Ми про це говоримо приблизно місяць-два, коли ворог трохи змінив тактику по Куп’янському напрямку, припинив активні штурмові дії, оскільки наші ЗСУ завдали їм масованого ураження, ворог мав провести ротацію, відновлення, заміни підрозділів. Тому певне накопичення по  тому напрямку було, зараз вони те, що накопичили намагаються кидати в штурми по цих напрямках», – зазначив Синєгубов в етері нацмарафону.

При цьому він заявив, що на півночі регіону «нічого незвичного не спостерігається».

«Дійсно є планове накопичення військ, воно таке саме як і відбулося впродовж 10 місяців, далі після цього вони його будуть залишати або там, або переміщати на інші напрямки. Поряд з цим, ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію, однак говорити саме зараз про те, що ворог може відкрити нові лінії фронту, особливо по півночі нашої території ще зарано», – додав голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 11:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов прокоментував заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, що зараз відстежуються зосередження зусиль ворога на Куп’янському напрямку.".