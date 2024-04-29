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Есть ли угроза захвата Харькова: ISW проанализировал слова Сырского и силы РФ

Общество 07:59   29.04.2024
Елена Нагорная
Есть ли угроза захвата Харькова: ISW проанализировал слова Сырского и силы РФ

Российским военным по-прежнему не хватает сил, необходимых для захвата Харькова, пишет американский Институт изучения войны (ISW), комментируя информацию главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Накануне Сырский сообщил, что сейчас отслеживаются наращивание численности и перегруппировка оккупантов на Харьковском направлении, и на наиболее угрожающих направлениях украинские войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями.

В ISW предполагают, что говоря о наращивании численности войск врага, Сырский имел в виду Белгородскую область. 

«Неспособность бригад захватить Синьковку, несмотря на неоднократные массированные пехотные и механизированные атаки в течение многомесячного наступления, ставит под сомнение боеспособность 6-й общевойсковой армии и группировки войск «Север» в целом. По оценкам ISW, потенциальное будущее российское наступление с целью захвата Харькова было бы чрезвычайно амбициозным мероприятием, которое создало бы значительные проблемы для российских сил, особенно с учетом того, что те столкнутся с лучше оснащенными украинскими силами после прибытия военной помощи США. Однако РФ не обязательно захватывать Харьков, чтобы воспользоваться преимуществами отвлечения украинской живой силы и техники с других критически важных участков фронта. Российские военные, похоже, извлекают уроки из прошлых ошибок оперативного планирования и, возможно, намерены использовать угрозу российского наступления на Харьков, чтобы растянуть украинские силы по более широкой линии фронта на востоке Украины перед началом летних наступательных действий России”, — считают аналитики.

Читайте также: Россияне нацелились на Берестовое на Харьковщине – Сырский

 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 07:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российским военным по-прежнему не хватает сил, необходимых для захвата Харькова, пишет американский Институт изучения войны (ISW)".