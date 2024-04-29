Армия РФ семь раз атаковала на Купянском направлении — Генштаб

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 29 апреля проинформировал об активности врага на Купянском направлении и обстрелах.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены семь атак в районах населенных пунктов Новосергеевка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области», — проинформировали в сводке Генштаба.

В целом на фронте за сутки зафиксировали 93 боевых столкновения. Россияне нанесли четыре ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершили 56 обстрелов из РСЗО.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава противника», — сообщили в Генштабе.