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Армия РФ семь раз атаковала на Купянском направлении — Генштаб

Происшествия 19:35   29.04.2024
Оксана Горун
Армия РФ семь раз атаковала на Купянском направлении — Генштаб Фото : Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в вечерней сводке 29 апреля проинформировал об активности врага на Купянском направлении и обстрелах.

«На Купянском направлении нашими воинами отражены семь атак в районах населенных пунктов Новосергеевка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области», — проинформировали в сводке Генштаба.

В целом на фронте за сутки зафиксировали 93 боевых столкновения. Россияне нанесли четыре ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершили 56 обстрелов из РСЗО.

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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава противника», — сообщили в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 19:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке 29 апреля проинформировал об активности врага на Купянском направлении и обстрелах".