Армия РФ семь раз атаковала на Купянском направлении — Генштаб
Генштаб ВСУ в вечерней сводке 29 апреля проинформировал об активности врага на Купянском направлении и обстрелах.
«На Купянском направлении нашими воинами отражены семь атак в районах населенных пунктов Новосергеевка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области», — проинформировали в сводке Генштаба.
В целом на фронте за сутки зафиксировали 93 боевых столкновения. Россияне нанесли четыре ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершили 56 обстрелов из РСЗО.
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«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава противника», — сообщили в Генштабе.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 19:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке 29 апреля проинформировал об активности врага на Купянском направлении и обстрелах".