Армія РФ сім разів атакувала на Куп’янському напрямку – Генштаб

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 29 квітня поінформував про активність ворога на Куп’янському напрямку та обстріли.

“На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито сім атак у районах населених пунктів Новосергіївка Харківської області; Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області“, — проінформували у зведенні Генштабу.

Загалом на фронті за добу зафіксували 93 бойові зіткнення. Росіяни завдали чотирьох ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснили 56 обстрілів з РСЗВ.

“Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’яти районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу противника”, – повідомили в Генштабі.