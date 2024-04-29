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Армія РФ сім разів атакувала на Куп’янському напрямку – Генштаб

Події 19:35   29.04.2024
Оксана Горун
Армія РФ сім разів атакувала на Куп’янському напрямку – Генштаб

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 29 квітня поінформував про активність ворога на Куп’янському напрямку та обстріли.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито сім атак у районах населених пунктів Новосергіївка Харківської області; Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області“, — проінформували у зведенні Генштабу.

Загалом на фронті за добу зафіксували 93 бойові зіткнення. Росіяни завдали чотирьох ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснили 56 обстрілів з РСЗВ.

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“Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’яти районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу противника”, – повідомили в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 19:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 29 квітня поінформував про активність ворога на Куп’янському напрямку та обстріли".