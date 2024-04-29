Воду завтра отключат в одном из районов Харькова

Завтра, 30 апреля, с 9:00 до 23:00 отключат водоснабжение части абонентов Немышлянского района.

Это связано с проведением ремонтных работ на водоводе D=600 мм по проспекту Петра Григоренко, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Список адресов, где отключат воду:

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами, добавили коммунальщики.