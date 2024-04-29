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Воду завтра отключат в одном из районов Харькова

Общество 13:38   29.04.2024
Виктория Яковенко
Воду завтра отключат в одном из районов Харькова Фото: КП «Харьковводоканал»

Завтра, 30 апреля, с 9:00 до 23:00 отключат водоснабжение части абонентов Немышлянского района.

Это связано с проведением ремонтных работ на водоводе D=600 мм по проспекту Петра Григоренко, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Список адресов, где отключат воду:

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами, добавили коммунальщики.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 13:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 20 апреля, с 9:00 до 23:00 отключат водоснабжение части абонентов Немышлянского района.".