Воду завтра отключат в одном из районов Харькова
Фото: КП «Харьковводоканал»
Завтра, 30 апреля, с 9:00 до 23:00 отключат водоснабжение части абонентов Немышлянского района.
Это связано с проведением ремонтных работ на водоводе D=600 мм по проспекту Петра Григоренко, сообщили в КП «Харьковводоканал».
Список адресов, где отключат воду:
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами, добавили коммунальщики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, коммунальщики, Немышлянский, отключат, район, Харьков, Харьковводоканал;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 13:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 20 апреля, с 9:00 до 23:00 отключат водоснабжение части абонентов Немышлянского района.".