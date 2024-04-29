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Воду завтра відключать в одному з районів Харкова

Суспільство 13:38   29.04.2024
Вікторія Яковенко
Воду завтра відключать в одному з районів Харкова

Завтра, 30 квітня, з 9:00 до 23:00 відключать водопостачання частини абонентів Немишлянського району.

Це пов’язано із проведенням ремонтних робіт на водоводі D=600 мм по проспекту Петра Григоренка, повідомили у КП «Харківводоканал».

Список адрес, де відключать воду:

На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами, додали комунальники.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 13:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 20 квітня, з 9:00 до 23:00 відключать водопостачання частини абонентів Немишлянського району.".