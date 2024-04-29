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Міненерго: у понеділок світло в Харкові та області мають вимикати за графіком

Суспільство 11:36   29.04.2024
Олена Нагорна
Міненерго: у понеділок світло в Харкові та області мають вимикати за графіком

У Харківській області 29 квітня, як і напередодні, через мережеві обмеження на лініях оператора застосовуються графіки відключень електроенергії, повідомляють у Міненерго.

Як уточнили у міністерстві, графіки діють для 204 тисяч абонентів Харківщини. Через обстріли залишаються знеструмленими 26,1 тисячі точок обліку.

В інших регіонах протягом минулої доби споживачі не обмежувалися, на запит Польщі Україна приймала та передавала надлишки електроенергії до енергосистеми сусідньої країни.

Аварійна допомога на запит українського оператора системи передачі із сусідніх країн минулої доби не залучалася.

Нагадаємо, графік відключень електрики у Харкові та області на період з 28 по 30 квітня опублікував начальник ХОВА Олег Синєгубов. Усі абоненти, як і раніше, розділені на 12 груп, час знеструмлення – три години на добу. Ознайомитись з графіком можна тут.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 11:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області 29 квітня, як і напередодні, через мережеві обмеження на лініях оператора застосовуються графіки відключень електроенергії".