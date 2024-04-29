Минэнерго: в понедельник свет в Харькове и области должны отключать по графику
В Харьковской области 29 апреля, как и накануне, из-за сетевых ограничений на линиях оператора применяются графики отключений электроэнергии, сообщают в Минэнерго.
Как уточнили в министерстве, графики действуют для 204 тысяч абонентов Харьковщины. Из-за обстрелов остаются обесточенными 26,1 тысячи точек учета.
В других регионах в течение прошлых суток потребители не ограничивались, на запрос Польши Украина принимала и передавала излишки электроэнергии в энергосистему соседней страны. Аварийная помощь на запрос украинского оператора системы передачи из соседних стран в воскресенье не привлекалась.
Напомним, график отключений электричества в Харькове и области на период с 28 по 30 апреля опубликовал глава ХОВА Олег Синегубов. Все абоненты по-прежнему разделены на 12 групп, время обесточивания – три часа в сутки. Ознакомиться с графиком можно здесь.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відключення, график, Минэнерго, отключения, світло, свет, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 11:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 29 апреля, как и накануне, из-за сетевых ограничений на линиях оператора применяются графики отключений электроэнергии".