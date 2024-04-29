За сутки на Харьковщине трое раненых, ночью был удар КАБ — сводка Синегубова

Около 2:00 29 апреля удару КАБ подверглось село Загрызово Боровской громады Изюмского района. Там поврежден частный дом, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Накануне в 15:20 в результате обстрела села Стрелечья Липецкой громады Харьковского района получил ранения 59-летний мужчина.

В 10:50 в городе Купянск из-за обстрела из РСЗО разрушено частное домовладение. Травмированы 35-летняя женщина и 52-летний мужчина.

В 09:20 в городе Волчанск в результате артобстрела повреждены два частных дома, а в результате сброса КАБ — частное предприятие.

За сутки ударов по городу Харьков не зафиксировано.