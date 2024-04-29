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За сутки на Харьковщине трое раненых, ночью был удар КАБ — сводка Синегубова

Происшествия 08:26   29.04.2024
Елена Нагорная
За сутки на Харьковщине трое раненых, ночью был удар КАБ — сводка Синегубова Фото: пресс-служба ХОВА

Около 2:00 29 апреля удару КАБ подверглось село Загрызово Боровской громады Изюмского района. Там поврежден частный дом, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Накануне в 15:20 в результате обстрела села Стрелечья Липецкой громады Харьковского района получил ранения 59-летний мужчина.

В 10:50 в городе Купянск из-за обстрела из РСЗО разрушено частное домовладение. Травмированы 35-летняя женщина и 52-летний мужчина.

В 09:20 в городе Волчанск в результате артобстрела повреждены два частных дома, а в результате сброса КАБ — частное предприятие.

За сутки ударов по городу Харьков не зафиксировано.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 08:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 2:00 29 апреля удару КАБ подверглось село Загрызово Боровской громады Изюмского района".