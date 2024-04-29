За добу на Харківщині троє поранених, вночі був удар КАБ – зведення Синєгубова

Близько 2:00 29 квітня удару КАБ зазнало село Загризове Борівської громади Ізюмського району. Там пошкоджений приватний будинок, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Напередодні о 15:20 внаслідок обстрілу села Стрілеча Липецької громади Харківського району отримав поранення 59-річний чоловік.

О 10:50 у місті Куп’янськ під час обстрілу з РСЗВ зруйноване приватне домоволодіння. Травмовані 35-річна жінка та 52-річний чоловік.

О 09:20 у місті Вовчанськ внаслідок артобстрілу пошкоджені два приватні будинки, а внаслідок скидання КАБ — приватне підприємство.

За добу ударів по місту Харків не зафіксовано.