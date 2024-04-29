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За добу на Харківщині троє поранених, вночі був удар КАБ – зведення Синєгубова

Події 08:26   29.04.2024
Олена Нагорна
За добу на Харківщині троє поранених, вночі був удар КАБ – зведення Синєгубова Фото: пресслужба ХОВА

Близько 2:00 29 квітня удару КАБ зазнало село Загризове Борівської громади Ізюмського району. Там пошкоджений приватний будинок, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Напередодні о 15:20 внаслідок обстрілу села Стрілеча Липецької громади Харківського району отримав поранення 59-річний чоловік.

О 10:50 у місті Куп’янськ під час обстрілу з РСЗВ зруйноване приватне домоволодіння. Травмовані 35-річна жінка та 52-річний чоловік.

О 09:20 у місті Вовчанськ внаслідок артобстрілу пошкоджені два приватні будинки, а внаслідок скидання КАБ — приватне підприємство.

За добу ударів по місту Харків не зафіксовано.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 08:26;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 2:00 29 квітня удару КАБ зазнало село Загризове Борівської громади Ізюмського району".