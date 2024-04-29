В Харькове и области восстановили цифровое вещание Т2 – ХОВА
В Харькове и ближайших районах области возобновили цифровое вещание украинских телеканалов, которое исчезло в результате попадания 22 апреля вражеской ракеты в телевизионную башню.
По данным ХОВА, жители могут просматривать все пакеты телевизионных программ МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 и МХ-7.
В ХОВА отметили, что для просмотра программ не требуется никаких перенастроек. В сети каналы появятся автоматически, если есть приемник Т2.
Напомним, 22 апреля в 16:37 в Харькове оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. Во время тревоги его сотрудники находились в укрытии, поэтому никто не пострадал. В результате атаки на телевышку была частично повреждена ее конструкция, пропал телесигнал, часть радиостанций работает. По предварительным данным облпрокуратуры, удар был нанесен ракетой Х-59.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вещание, сигнал, Т2, телебашня, телевидение, удар, Харьков, цифровое;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове и ближайших районах области возобновили цифровое вещание украинских телеканалов, которое исчезло в результате попадания 22 апреля вражеской ракеты в телевизионную башню.".