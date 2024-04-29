В Харькове и области восстановили цифровое вещание Т2 – ХОВА

В Харькове и ближайших районах области возобновили цифровое вещание украинских телеканалов, которое исчезло в результате попадания 22 апреля вражеской ракеты в телевизионную башню.

По данным ХОВА, жители могут просматривать все пакеты телевизионных программ МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 и МХ-7.

В ХОВА отметили, что для просмотра программ не требуется никаких перенастроек. В сети каналы появятся автоматически, если есть приемник Т2.

Напомним, 22 апреля в 16:37 в Харькове оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. Во время тревоги его сотрудники находились в укрытии, поэтому никто не пострадал. В результате атаки на телевышку была частично повреждена ее конструкция, пропал телесигнал, часть радиостанций работает. По предварительным данным облпрокуратуры, удар был нанесен ракетой Х-59.