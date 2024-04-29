У Харкові та області відновили цифрове мовлення Т2 – ХОВА
У Харкові та прилеглих районах області відновили цифрове мовлення українських телеканалів, яке зникло внаслідок влучання 22 квітня ворожої ракети у телевізійну вежу.
За даними ХОВА, жителі можуть переглядати всі пакети телевізійних програм МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5 та МХ-7.
У ХОВА зазначили, що для перегляду програм не потрібно виконувати ніяких переналаштувань. У мережі канали з’являться автоматично, якщо є приймач Т2.
Нагадаємо, 22 квітня о 16:37 у Харкові окупанти завдали удару по об’єкту телевізійної інфраструктури, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Під час тривоги його співробітники перебували в укритті, тож ніхто не постраждав. Внаслідок атаки на телевежу було частково пошкоджено її конструкцію, зник телесигнал, при цьому частина радіостанцій працює. За попередніми даними облпрокуратури, удару було завдано ракетою Х-59.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вещание, сигнал, Т2, телебашня, телевидение, удар, Харків, цифровое;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 13:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові та прилеглих районах області відновили цифрове мовлення українських телеканалів, яке зникло внаслідок влучання 22 квітня ворожої ракети у телевізійну вежу.".