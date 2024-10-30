Комбінована атака на Харківщину: пошкоджена телевежа, проблеми з сигналом
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Цієї доби ворог комбіновано атакував Харківщину. По регіону вдарили 16 КАБів, також ЗС РФ запускали «шахеди», повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Вночі була атака «шахедів» по Лозівському району, внаслідок чого була пошкоджена телевежа. У нас обмежене телевізійне національне мовлення, вже приступили до відновлення. Думаю, що найближчим часом відновимо. Богодухівський район – падіння уламків двох «шахедів», пошкоджена цивільна інфраструктура. По Харківському району є постраждалі, серед них – діти», – розповів Синєгубов.
За його словами, на півночі області лінія фронту – стабільна, Куп’янський і Борівський напрямки залишаються найважчими.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, ворог, сінєгубов, сигнал, телебашня, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цієї доби ворог комбіновано атакував Харківщину. По регіону вдарили 16 КАБів, також ЗС РФ запускали «шахеди», повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".