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У прокуратурі показали наслідки ударів РФ по Харківщині (фото)

Події 09:37   30.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
У прокуратурі показали наслідки ударів РФ по Харківщині (фото)

У Харківській обласній прокуратурі опублікували фото населених пунктів Дергачівської та Лозівської громади, що потрапили під ворожі обстріли. 

За даними слідства, 29 жовтня близько 22:20 ЗС РФ завдали авіаудар по с. Безруки. Пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди. 10-річна дівчинка отримала незначні посічення склом. Також дві жінки віком 68 та 74 років зазнали гострої реакції на стрес”, – написали правоохоронці.

Під ранок окупанти обстріляли Лозівський район. О 04:10 під ударом опинилося село Царедарівка.

“Горів гараж та господарче приміщення. Також пошкоджено житловий будинок. На місці правоохоронці виявили уламки БПЛА. Постраждала жінка: у неї діагностували гостру реакцію на стрес”, – додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 09:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі опублікували фото населених пунктів Дергачівської та Лозівської громади, що потрапили під ворожі обстріли. ".