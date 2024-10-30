У прокуратурі показали наслідки ударів РФ по Харківщині (фото)

У Харківській обласній прокуратурі опублікували фото населених пунктів Дергачівської та Лозівської громади, що потрапили під ворожі обстріли.

“За даними слідства, 29 жовтня близько 22:20 ЗС РФ завдали авіаудар по с. Безруки. Пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди. 10-річна дівчинка отримала незначні посічення склом. Також дві жінки віком 68 та 74 років зазнали гострої реакції на стрес”, – написали правоохоронці.

Під ранок окупанти обстріляли Лозівський район. О 04:10 під ударом опинилося село Царедарівка.

“Горів гараж та господарче приміщення. Також пошкоджено житловий будинок. На місці правоохоронці виявили уламки БПЛА. Постраждала жінка: у неї діагностували гостру реакцію на стрес”, – додали у прокуратурі.