Синєгубов: протягом ночі росіяни обстрілювали Харківщину, є постраждалі
Усю ніч росіяни регулярно били по Харківській області. Внаслідок обстрілів є постраждалі, руйнування, також виникли пожежі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
По Богодухівському району за ніч ворог ударив двічі. Спочатку о 02:42 по селу Ков’яги “прилетів” “шахед” – спалахнула суха трава на площі 20 квадратних метрів. Повторно БПЛА вдарив по населеному пункту о 04.30. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.
“30 жовтня, 01:45 Лозівський р-н, м. Лозова. Внаслідок збиття БпЛА типу «Шахед» пошкоджено дорожнє покриття автошляху Р-51. 30 жовтня 04:13 Лозівський р-н, с. Царедарівка. Внаслідок збиття БпЛА типу «Шахед» горів гараж та господарча споруда. Постраждала 39-річна жінка з діагнозом гостра реакція на стрес”, – написав Синєгубов.
А напередодні о 22:30 ЗС РФ обстріляли село Безруки. Там пошкоджені дев’ять приватних будинків, постраждали троє людей: дві жінки 68 та 74 років, 10-річна дитина.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 08:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усю ніч росіяни регулярно били по Харківській області. Внаслідок обстрілів є постраждалі, руйнування, також виникли пожежі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".