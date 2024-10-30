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Новини Харкова – головне за 30 жовтня: як минула ніч

Україна 07:05   30.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 30 жовтня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Тривога на Харківщині безперервно тривала 11 годин – причина

Тривога в Харкові та області тривала всю ніч. Її включили  ще вчора ввечері – про загрозу авіаудару попередили у Повітряних силах ЗСУ напередодні о 19:39. 

Вночі ж тривога була здебільшого через ударні безпілотники. Першу групу БПЛА зафіксували о 01.21.

О 04:06 на Харківщину знову залетіли безпілотники. 

Відбій тривоги у Харкові та області (крім Липецької та Вовчанської громади) пролунав о 06:30.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2024 в 07:05;

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