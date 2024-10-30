Новини Харкова – головне за 30 жовтня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:05
Тривога на Харківщині безперервно тривала 11 годин – причина
Тривога в Харкові та області тривала всю ніч. Її включили ще вчора ввечері – про загрозу авіаудару попередили у Повітряних силах ЗСУ напередодні о 19:39.
Вночі ж тривога була здебільшого через ударні безпілотники. Першу групу БПЛА зафіксували о 01.21.
О 04:06 на Харківщину знову залетіли безпілотники.
Відбій тривоги у Харкові та області (крім Липецької та Вовчанської громади) пролунав о 06:30.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".