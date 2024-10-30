Сьогодні 30 жовтня: яке свято та день в історії

30 жовтня – день народження харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка. В Україні – День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків. Цього дня 1888 року запатентували кулькову ручку. У 1918-му капітулювала в Першій світовій війні Османська імперія. У 1961-му СРСР підірвав “цар-бомбу”. У 1987-му в Києві дебютував гурт “Воплі Відоплясова”.

Свята та пам’ятні дати 30 жовтня

30 жовтня 24-ту річницю від дня створення відзначає харківська 92-га ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка.

В Україні – День працівників підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків.

У світі: Міжнародний день ортопедичних медсестер та медбратів, День поінформованості про цукрову залежність.

30 жовтня в історії

30 жовтня 1888 року винахідник-самоук із США Джон Лауд отримав патент на кулькову ручку. При цьому ручки він так і не запустив у виробництво, бо не зміг “перемогти” чорнило. Докладніше.

30 жовтня 1918 року Османська імперія капітулювала в Першій світовій війні. Докладніше.

30 жовтня 1961 року СРСР підірвав термоядерну “цар-бомбу”, потужність вибуху якої була 58,6 мегатонни. Докладніше.

30 жовтня 1987 року в Києві дебютував український рок-гурт “Воплі Відоплясова”. Докладніше.

Церковне свято 30 жовтня

30 жовтня вшановують пам’ять священномученика Зиновiя, єпископа Егейського, і сестри його мучениці Зиновії. Зиновій та Зиновія загинули мученицькою смертю 285 року в Кілікії. Брат і сестра з дитинства були виховані в християнській вірі та вели благочестиве, цнотливе життя. Усе майно, яке успадкували від батьків, вони роздали незаможним. За святе життя Господь нагородив Зиновія даром зцілення різноманітних хвороб. Зиновія обрали єпископом християнської громади у Кілікії. На цій посаді він сприяв поширенню християнства серед язичників. Але у 284 році імператор Діоклетіан почав переслідувати християн. Першим схопили Зиновія та доставили його на суд до правителя Лісія. Лісій сказав, що якщо Зиновій не вклониться язичницьким богам, на нього чекає смерть. Але святий відмовився. За наказом Лісія, святителя прибили до хреста та почали катувати. Сестра єпископа, побачивши страждання брата, побажала їх поділити. Вона зізналася мучителям, що теж християнка, за що її мучили. Святі залишилися живі після тортур на розжареному одрі та в киплячому казані. Тоді їх обезголовили. Пресвітер Гермоген таємно поховав тіла святих мучеників.

Народні прикмети

Якщо до дому прилетіло багато синиць, то буде похолодання.

Якщо синиці клюють кору на деревах — на дощову і сиру погоду.

Якщо вранці співають птахи — чекайте на холодну погоду.

Що не можна робити 30 жовтня

Не можна шкодити рослинам: ламати гілки дерев, вирубувати чагарники чи витоптувати траву.

Не можна на самоті йти в ліс.