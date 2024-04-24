«Телевізійне мовлення поновлено» – Синєгубов про удар РФ по телевежі в Харкові
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що на Харківщині продовжують відновлювати функціонал телевежі, в яку влучили окупанти 22 квітня.
«Телевізійне мовлення поновлено. Відповідно далі будемо продовжувати роботи, щоб повністю на 100% поновити сигнал, який у нас був до руйнування телевежі. Телевежа – це інфраструктурний об’єкт, який ніс на собі певне обладнання, яке давало сигнал. Ситуація не критична, але показова, бо ворог намагається наростити свої ІПсО, наративи на тих територіях, де обмежений доступ до інтернету, кабельного телебачення, в основному це сільська місцевість. Тому, що жителі Харкова на собі це не відчули, бо кабельне мовлення було доступно, мовлення через Інтернет було доступно», – сказав Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство; Теги: вещание, сінєгубов, телебашня, телевидение, удар, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 15:41;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що на Харківщині продовжують відновлювати функціонал телевежі, в яку влучили окупанти 22 квітня.".