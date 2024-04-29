24 атаки РФ под Купянском и Лиманом, авиаудар по Харьковщине — сводка Генштаба

Шесть вражеских атак отбили за сутки на Купянском направлении — в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.

Еще 18 атак оккупанты провели на Лиманском направлении — в районах населенных пунктов Копанки и Новосергеевка Харьковской области, Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области, а также Терны Донецкой области.

Авиаудару на Харьковщине подверглась Великая Писаревка. Также ряд населенных пунктов региона был под артиллерийским огнем.