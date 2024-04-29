24 атаки РФ под Купянском и Лиманом, авиаудар по Харьковщине — сводка Генштаба
Шесть вражеских атак отбили за сутки на Купянском направлении — в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 6:00.
Еще 18 атак оккупанты провели на Лиманском направлении — в районах населенных пунктов Копанки и Новосергеевка Харьковской области, Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области, а также Терны Донецкой области.
Авиаудару на Харьковщине подверглась Великая Писаревка. Также ряд населенных пунктов региона был под артиллерийским огнем.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, генштаб, обстрелы, Харьков, штурм;
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2024 в 07:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть вражеских атак отбили за сутки на Купянском направлении — в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области".