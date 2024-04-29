24 атаки під Куп’янськом і Лиманом, авіаудар по Харківщині – зведення Генштабу

Шість ворожих атак відбили за добу на Куп’янському напрямку – у районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Ще 18 атак окупанти провели на Лиманському напрямку – в районах населених пунктів Копанки та Новосергіївка Харківської області, Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області, а також Терни Донецької області.

Авіаудару на Харківщині зазнала Велика Писарівка. Також низка населених пунктів регіону була під артилерійським вогнем.