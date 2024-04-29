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24 атаки під Куп’янськом і Лиманом, авіаудар по Харківщині – зведення Генштабу

Події 07:17   29.04.2024
Олена Нагорна
24 атаки під Куп’янськом і Лиманом, авіаудар по Харківщині – зведення Генштабу

Шість ворожих атак відбили за добу на Куп’янському напрямку – у районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Ще 18 атак окупанти провели на Лиманському напрямку – в районах населених пунктів Копанки та Новосергіївка Харківської області, Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області, а також Терни Донецької області.

Авіаудару на Харківщині зазнала Велика Писарівка. Також низка населених пунктів регіону була під артилерійським вогнем.

Читайте також: Росіяни націлилися на Берестове на Харківщині – Сирський

Автор: Олена Нагорна
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24 атаки під Куп’янськом і Лиманом, авіаудар по Харківщині – зведення Генштабу
29.04.2024, 07:17

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 07:17;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість ворожих атак відбили за добу на Куп’янському напрямку – у районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області".