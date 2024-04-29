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Головні новини Харкова 29 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 07:29   29.04.2024
Олена Нагорна
Головні новини Харкова 29 квітня: як минула ніч, зведення Генштабу Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

7:29

24 атаки провели війська РФ за добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Шість атак ворога відбили на Куп’янському напрямку – у районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Ще 18 атак окупанти провели на Лиманському напрямку – в районах населених пунктів Копанки та Новосергіївка Харківської області, Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області, а також Терни Донецької області.

Авіаудару на Харківщині зазнала Велика Писарівка. Також низка населених пунктів регіону була під артилерійським вогнем.

7:15

Протягом ночі повітряна тривога на Харківщині оголошувалась один раз

Вона тривала з 1:15 до 2:45. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло про ракетну небезпеку.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2024 в 07:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".