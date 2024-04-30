4 мая погибшему должно было исполниться 26 лет — полиция об ударах по Харькову

В ГУ Нацполиции в Харьковской области показали последствия ударов РФ по Харькову утром 30 апреля.

«В результате попадания управляемой авиабомбы в Холодногорском районе, предварительно УМПБ Д-30, погиб мужчина, работавший здесь. 4 мая погибшему должно было исполниться 26 лет. Пострадали еще четверо граждан. Никакого военного объекта или военной техники по местам прилетов нет», — сказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

В Киевском районе повреждено гражданское здание, уничтожены 40 гаражей и автомобили. Пять человек обратились за медицинской помощью с острой реакцией на стресс.

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 10 часов утра. Перед ними предупреждали об угрозе применения врагом КАБов. По данным мэра города и начальника ХОВА, «прилеты» были в двух районах — Киевском и Холодногорском, в том числе — рядом с парковой зоной и жилой застройкой. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, известно о двух погибших. Однако информация о втором погибшем не подтвердилась, разбор завалов продолжается. По состоянию на 12:30 известно 9 пострадавших — три женщины в возрасте 28, 38, 40 и один 42-летний мужчина госпитализированы со взрывными травмами. 5 людям оказана помощь на месте, у большинства из них острая реакция на стресс. В АТ «Укрзалізниця» сообщили, что в результате удара погиб 26-летний монтер колеи Александр Кот, еще одна железнодорожница ранена. По предварительной информации Харьковской областной прокуратуры, РФ атаковала Киевский и Холодногорский районы Харькова тремя УМПБ Д-30.