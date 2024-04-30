«4 травня загиблому мало виповнитися 26 років» – поліція про удари по Харкову

У ГУ Нацполіції в Харківській області показали наслідки ударів РФ по Харкову вранці 30 квітня.

«В результаті влучання керованої авіабомби в Холодногірському районі, попередньо УМПБ Д-30, загинув чоловік, який тут працював. 4 травня загиблому мало виповнитися 26 років. Постраждали ще четверо громадян. Жодного військового об’єкту чи воєнної техніки за місцями прильотів немає», – сказав начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

В Київському районі пошкоджена цивільна будівля, знищені 40 гаражів та автомобілі. П’ять людей звернулися по медичну допомогу з гострою реакцією на стрес.

Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали близько 10 години ранку. Перед ними попереджали про загрозу застосування ворогом КАБів. За даними мера міста та начальника ХОВА, “прильоти” були у двох районах – Київському та Холодногірському, у тому числі – поряд із парковою зоною та житловою забудовою. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що попередньо відомо про двох загиблих. Однак інформація про другого загиблого не підтвердилася, розбір завалів продовжується. Станом на 12:30 відомо 9 постраждалих – троє жінок у віці 28, 38, 40 та один 42-річний чоловік госпіталізовані з вибуховими травмами. 5 людям надано допомогу дома, у більшості – гостра реакція на стрес. В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що внаслідок удару загинув 26-річний монтер колії Олександр Кіт, ще одну залізничницю поранено. За попередньою інформацією Харківської обласної прокуратури, РФ атакувала Київський та Холодногірський райони Харкова трьома УМПБ Д-30.